Лошадь Пржевальского появилась в Беларуси в 2007 году. Животные пришли из украинской зоны отчуждения ЧАЭС на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника и сейчас живут в выселенных деревнях, а также в пойме Припяти и её притоков. По различным данным, в Беларуси находится около 30 особей лошади Пржевальского.

21 марта Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды опубликовало постановление о внесении животных в Красную книгу Беларуси. При этом лошади Пржевальского присвоена категория национальной природоохранной значимости I — чрезвычайно высокий риск исчезновения.

Справочно. Лошадь Пржевальского — это подвид, который изначально обитал в Азии: Казахстане, Монголии и Китае. Она не только ниже домашних лошадей, но и у неё 66 хромосом — на две больше, чем у домашних. Они весят порядка 350 кг и имеют рост в холке в среднем 130 см.

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Лошадь названа в честь российского путешественника и учёного Николая Пржевальского. Он первым привёз из Центральной Джунгарии в Санкт-Петербург подаренные ему охотниками череп и шкуру дикой лошади неизвестного науке вида. В 1881 году, когда этот вид лошади научно описали, ему присвоили имя Николая Пржевальского.