«Кто-то сказал, что я могу оставить дочку, и меня никто за это не осудит». Случчанка о воспитании «солнечного ребёнка»

21 марта – Международный день людей с синдромом Дауна. И хочу поделиться своей историей — как я стала мамой маленькой Алисы, моего солнечного ребёнка. Я сама случчанка. Несколько лет жила в Старых Дорогах, там вышла замуж, родила двух дочек. Младшая – Алиса – с синдромом Дауна.

Когда была беременной Алисой, на плановые УЗИ ездила в Слуцк, так как врач Стародорожской консультации была в декрете. Все три УЗИ не показали никаких отклонений у ребёнка, всё было хорошо. В каждом заключении было написано «Без патологий». Я и не переживала, так как всё было хорошо.

Роды и новость

Я родила 9 октября 2020 года в 10 часов утра. И до 18 часов ничего не знала о диагнозе. Мне только сказали, что у девочки порок сердца. Вызвали бригаду из Солигорска, её врачи мне всё объяснили. Алису забрали в реанимацию в Солигорск, в «третье детство». Там она пролежала 11 дней, потом нас отправили в Минск набирать вес. Алису кормили через зонд. Пролежали мы там несколько месяцев.

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Эмоциональное состояние

У меня был шок. Вся семья была в шоке. Никто не ожидал. Никаких предпосылок, что что-то не так, не было. Первые пять дней после родов я ничего не читала про синдром Дауна, плакала. Этим занимался мой муж.

Нас поддержала бабушка. Сказала, что пока она жива, будет нам помогать. Так и есть. Очень помогли друзья, которые приехали в гости, развеселили и вселили уверенность, что мы не одни.

Про сожаление

Жалею, что не сделала дополнительно УЗИ. Хоть и не считаю себя виноватой. Но если бы я могла вернуть время назад, я бы заплатила эти 50 рублей и сделала бы УЗИ платно. Пила бы препараты, потому что, как потом выяснилось, у Алисы в последние дни перед появлением на свет была низкая сатурация.

Поэтому хочу дать совет беременным девушкам. Даже если вам говорят, что всё хорошо, перестрахуйтесь для своего же спокойствия. Потому что именно вам рожать и воспитывать ребёнка. Чем раньше вы что-то узнаете, тем больше шансов исправить ситуацию, предотвратить вот такой сюрприз. Так вы точно будете знать, что сделали всё возможное, чтобы помочь себе и своему ребёнку.

Оставить или не оставить

У меня даже мыслей не было, чтобы оставить Алису. Но кто-то сказал, что я могу так сделать, и меня никто за это не осудит. И я подумала, почему мой старший ребёнок будет дома, в тепле, в любви мамы и папы, а второй ребёнок непонятно, где, с кем и как. Да и такой вопрос у нас в семье даже не стоял. Алиса – наш ребёнок. И значит, так должно было быть. Мы её очень любим, любят бабушки, дедушки и старшая сестра.

Характер дочки

Алиса всё понимает, хотя немножко и отстаёт в развитии от своих ровесников. Например, в 2,5 года дети уже разговаривают, знают цвета, цифры, могут считать до пяти. У нас пока в лексиконе «мама», «папа», «дай». Но того, чего хочет, она добивается. Показывает жестами. Показывает на телевизор – хочет мультик.

Она характерная девочка. Сколько в ней любви, столько и вредности. Очень любит свою старшую сестру Ксюшу, смотрит на неё, как на Бога.

Алиса привнесла много движения в нашу жизнь. Она такой шустрый ребёнок, что кажется, в прошлой жизни была мальчиком. Мы её любим всей семьёй.

Сестра-защитница

Дети бывают жестокими, не отдавая себе отчёт в этом. Поэтому со старшей дочкой провожу беседы. Готовлю к тому, что, возможно, ей придётся защищать Алису на детской площадке, если её будут обижать. Ксюша сказала, что в таком случае она будет всем говорить, что Алиса – хорошая девочка. «А если не поймут, то разговор будет другой», — говорит Ксюша грозно.

Помощь специалистов

Мы ходим с Алисой в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в группу «Малютка». Преподаватели там классные. Занимаются, как со своими детьми. И потанцуют, и массаж сделают. И в дом ребёнка ходим, там мне рассказывают, на какие моменты я должна обратить внимания, что учесть, как заниматься.

Какой опыт мы получили

Все мы думаем, что нас нечто подобное не коснётся. Но теперь я знаю, сколько у нас живёт детей с инвалидностью. И ребёнок-инвалид — это не конец света, хотя сразу так кажется.

Я сначала думала, что моя жизнь не будет прежней. Но это не так. Да, дочка другая, да болеет чуть больше, чем другие, вызывает чуть больше переживаний, но она же наша. В таких ситуациях очень важна поддержка родных. И моя главная опора – мой муж, а потом уже бабушка, родители.

В больнице одна женщина переживала, что мой муж уйдет от меня. Но нашу семью рождение Алисы только скрепило. У нас даже намека не было, чтобы разойтись. Мы же вместе родили её, это же наш совместный ребёнок, и мы вдвоём в ответе за него.