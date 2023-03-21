С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость товаров зафиксирована во второй половине дня 20 марта 2023 года. Предыдущий обзор мы делали месяц назад — 21 февраля.
Список некоторых товаров и их стоимость
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (21.02.2023)
|Стоимость, рублей (20.03.2023)
|свинина на кости (1 кг)
|9,99
|9,99
|голень цыплёнка-бройлера, охл. (1 кг)
|6,45
|6,45
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|1,58 (с социальной скидкой — 1,42)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,35 (с социальной скидкой — 4,81)
|5,35 (с социальной скидкой — 4,81)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г)
|3,27
|3,27
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|17,41 ( от 24.11.2022)
|17,41
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|батон «Для вашей семьи» (0,5 кг)
|1,31 (с социальной скидкой — 1,18)
|1,31 (с социальной скидкой — 1,18)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,57
|2,57
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,33 (с социальной скидкой — 1,2)
|1,33 (с социальной скидкой — 1,2)
* — подешевело
За месяц молоко подешевело на 1 копейку. Цены на остальные продукты не изменились.