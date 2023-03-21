С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость товаров зафиксирована во второй половине дня 20 марта 2023 года. Предыдущий обзор мы делали месяц назад — 21 февраля.

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Список некоторых товаров и их стоимость

Наименование товара Стоимость, рублей (21.02.2023) Стоимость, рублей (20.03.2023) свинина на кости (1 кг) 9,99 9,99 голень цыплёнка-бройлера, охл. (1 кг) 6,45 6,45 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43) 1,58 (с социальной скидкой — 1,42 ) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,35 (с социальной скидкой — 4,81) 5,35 (с социальной скидкой — 4,81) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г) 3,27 3,27 сыр «Российский молодой» (1 кг) 17,41 ( от 24.11.2022) 17,41 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) батон «Для вашей семьи» (0,5 кг) 1,31 (с социальной скидкой — 1,18) 1,31 (с социальной скидкой — 1,18) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,33 (с социальной скидкой — 1,2) 1,33 (с социальной скидкой — 1,2)

* — подешевело



За месяц молоко подешевело на 1 копейку. Цены на остальные продукты не изменились.