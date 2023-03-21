В Беларуси с 21 марта вновь изменились цены на топливо. Бензин и дизель опять стали дешевле на копейку. Новый прайс опубликован на сайте концерна «Белнефтехим». В прошлый раз стоимость топлива пересматривали неделю назад.

Цены на АЗС с сегодняшнего дня следующие:

АИ-92-К5-Евро — 2,33 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,43;

АИ-98-К5-Евро — 2,65;

дизельное топливо — 2,43.

Напомним, в прошлый раз ценники на автомобильное топливо пересматривали неделю назад — 14 марта, а до этого прейскурант менялся 6 марта. В обоих случаях горючее стало дешевле на 1 копейку.

До 6 марта бензин и дизельное топливо дорожали на копейку.