В связи с началом периода сокодвижения Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о необходимости соблюдения требований к заготовке сока, установленных законодательством.

Граждане имеют право без разреши­тельных документов бесплатно осуществлять заготовку древесных соков для собственных нужд.

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Заготавливать сок граждане могут на участках лесного фонда, определяемых лесхозами и лесни­чествами. Информация о месте нахождения таких участков доводится юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, до всеобщего сведения путём её размещения на своих официальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации или иным общедоступным способом.

При осуществлении заготовки берёзового сока на территории лесного фонда юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство.

Технология и правила сбора сока

Для заготовки древесных соков назначаются деревья диаметром 20 сантиметров и более.

В комлевой части отобранных для заго­товки древесных соков деревьев на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли намечают располо­жение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20-26 сантиметров — одно отверстие;

при диаметре 27-34 сантиметра — не более двух отверстий;

при диаметре 35-40 сантиметров — не более трёх отверстий;

при диаметре свыше 40 сантиметров — не более четырёх отверстий.

При сверлении необходимо соблюдать следующие требования:

перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба;

каналы сверлят после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока.

Диаметр канала – 1 сантиметр, глуби­на — 2-3 сантиметра без учёта толщины коры, под подготовленным отверстием для сто­ка сока вставляется желобок. Под желобками устанавливаются сокосборники (стеклянные или эмалированные ёмкости, полиэтиленовые мешки).

При заготовке древесных соков допускается вместо сверления подсочных отверстий пропиливание бензопилой без снятия коры.

Пропил представляет собой косой срез под углом не более 30° от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учёта толщины коры. Под пропилом для стока сока вставляется желобок.

В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35-50 см от уровня земли намечают расположение надрезов в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20-34 сантиметра — один пропил;

при диаметре свыше 34 сантиметров — не более двух пропилов с расстоянием между ними по горизонтальной плоскости 8-15 сан­ти­метров.

Во второй половине сезона заготовки древесных соков деревянной лопаточкой удаляется жировой гриб вдоль буровых каналов в виде белой или розовой пены.

Древесный сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.

За нарушения — штраф

В целях предупреждения нарушений настоятельно рекомендуем уточнять информацию о разрешённых местах заготовки сока в лесхозах и лесничествах по месту жительства.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РБ заготовка древесного сока на территории, где заготовка сока запрещена, либо без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним, влечёт наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, а на юридическое лицо — до 500 базовых величин.

Кроме того, заготовка сока на особо охраняемых природных территориях, режимом охраны и использования которых она запрещена, влечёт наложение штрафа на гражданина в размере до 35 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, на юридическое лицо — до 500 базовых величин.

Где нельзя заготавливать сок

Заготовка древесных соков запрещается:

в населённых пунктах;

в дендрологических парках, ботанических садах;

в переданных в установленном порядке под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесённых к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопах;

на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;

в местах массового отдыха населения.

Заготовка древесных соков запрещается в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.

В ТЕМУ. Сколько будет стоить свежий берёзовый сок для жителей Слуцка и района (предварительно).