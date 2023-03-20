На сайтах различных госучреждений сейчас есть объявления, что электронные обращения можно подавать только с помощью государственной единой республиканской информационной системы учёта и обработки обращений граждан и юридических лиц — интернет-ресурса обращения.бел.

Допустим, вы хотите написать электронное обращение о работе Слуцкой ЦРБ. Раньше вы писали его на сайте самой больницы в специальном разделе, заполняя анкету. Теперь вы регистрируетесь на сайте единой системы обращений, получаете там личный кабинет и можете написать обращение не только в больницу, но и в любой другой госорган. Такой порядок введён с начала этого года.

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Зачем создали единую систему обращений

О целях единой системы рассказывал БелТА замначальника управления координации отраслевых проектов информатизации Министерства связи и информатизации Сергей Беликов. Если коротко, то система существует:

чтобы граждане могли обращаться в любой госорган с одного портала;

чтобы все обращения граждан страны и ответы на них из госорганов учитывались и хранились в одной базе данных, а не локально в каждом госоргане;

чтобы идентифицировать граждан и физлица, которые подают обращения.

В чём плюсы единой системы для граждан и для госорганов

Для граждан

Подавать электронные обращения в госучреждения с единого портала удобнее , чем с разных локальных сайтов.

, чем с разных локальных сайтов. Вы сможете получать мгновенные онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится ваше обращение.

Ваши обращения и отклики на них контролируются. Это, соответственно, даёт дополнительную гарантию, что ваш вопрос не останется без должного внимания и что ответ придёт в установленные законом сроки.

Для организаций

Обращения могут подавать только зарегистрированные пользователи, идентифицированные системой. То есть, вы точно будете знать, кто отправил обращение, и видеть его настоящие данные.

Интегрированная система обращений предоставляет единый инструментарий, то есть единое визуальное представление для отчётов.

Как гражданину зарегистрироваться, писать обращения и получать ответы

Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно зайти на сайт обращения.бел, нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и ввести свои данные в соответствующие поля, а также придумать имя пользователя и пароль. На ваш мобильный телефон придёт код, который нужно будет ввести в форму для подтверждения регистрации.

Также можно идентифицироваться в системе с помощью учётной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи, или сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Чтобы написать обращение, нужно:

выполнить вход в систему (ввести имя пользователя и пароль, которые вы указали при регистрации);

зайти в свой личный кабинет;

нажать кнопку «+ Подать обращение»;

заполнить предложенные поля;

нажать кнопку «Подать обращение» под полями.

Чтобы получить ответ на электронную почту и/или в бумажном виде на обычный почтовый адрес, нужно поставить галочки в соответствующих окошках на той же странице, где вы пишете обращение.