С 20 марта начался сезон охоты на глухаря и тетерева. Он продлится по 10 мая. В указанный период можно будет охотиться на пернатых всю неделю с 3:00 ночи до 9:00 утра.

Для этого желающим нужно обратиться к пользователю охотничьих угодий и приобрести путёвку, а также разрешение на добычу.

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При этом допустимыми способами охоты являются ружейный на току, с подхода и из засады. Тетерева и глухаря разрешается добывать с помощью нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью. Кроме этого, можно использовать охотничьи луки и арбалеты.

Разрешена также добыча особей любого пола и возраста белолобого гуся, гуся-гуменника, серого гуся и казарки канадской, баклана, сизого голубя, серой цапли, белой большой цапли. А из числа кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети-хохлатой, чирка-свистунка и чирка-трескунка, утки серой охотиться сейчас можно только на селезней.

Добыча перечисленных птиц разрешена утром и вечером, кроме промежутка с 12:00 до 18:00. С 18:00 до 22:00 можно охотиться и на самцов вальдшнепа на тяге.

Параллельно с этим в марте продолжается сезон охоты на кабана, бобра, выдру, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, ворону серую, сороку.