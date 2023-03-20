Три года назад в Слуцке на улице Гагарина высадили 85 саженцев деревьев. Они не прижились. Я бы хотел внести предложение о том, как лучше высаживать деревья.

Посмотрите на Слуцкий зеленхоз. Они каждый кустик и цветок пересаживают вместе с землёй и аккуратно поливают. На клумбы приятно посмотреть. А деревья для посадки в городе обычно выкапывают, обрубая часть корней, а потом эти саженцы ещё лежат какое-то время, пока их не посадят. Почему бы в городе не создать отдельную бригаду, которая будет аккуратно выкапывать пусть не много саженцев, например, 40 штучек, перевозить их, например, в ящичках и сразу же пересаживать. И какое-то время поливать. И не больно высокие, а поменьше, а то бывает, что пересаживают деревья по 3 метра. Жалко смотреть, как они гибнут. Если бы все саженцы, которые высаживали в нашем городе, приживались, у нас бы был уже не город, а тайга.

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