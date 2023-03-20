Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску, отделом государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Слуцк) в результате проверки субъекта хозяйствования Минской области выявлена опасная продукция, а именно:

1. Этажерка угловая «ТЕРЕЗА», модель 12420, 3 полки, производства ООО «БЫТПЛАСТ» (Российская Федерация), в результате проведённых испытаний установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 2 статьи 5, таблицы 2 приложения 2) по показателю механической безопасности «устойчивость под нагрузкой» на открытую полку — изделия корпусной мебели должны быть устойчивы при приложении вертикальной нагрузки 50 Н и последующим приложении горизонтальной нагрузки не менее 1,0 даН, фактически этажерка теряет устойчивость при приложении вертикальной нагрузки 50 Н без приложения горизонтальной нагрузки;

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2. Полка для обуви SR4 торговой марки «Рыжий кот», артикул 100512, 4 яруса, производитель «Union Chance Co., Ltd» (Китай), в результате проведённых испытаний также установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (пункта 2 статьи 5, таблицы 2 приложения 2) по показателю механической безопасности «устойчивость под нагрузкой» — изделия корпусной мебели должно быть устойчиво при нагрузке на открытую полку не менее 1,0 даН, фактически полка для обуви теряется устойчивость при 0,5 даН.

По результатам проверки вышеуказанная продукция изъята из обращения, запрещён ввоз и обращение на территории Республики Беларусь, прекращено действие документа об оценке соответствия, также применены меры в соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь.

Подробно с информацией о данной опасной продукции можно ознакомиться в Реестре опасной продукции, запрещённой к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь на сайте danger.gskp.by.