Уважаемые читатели! По техническим причинам ближайшие два печатных номера газеты «Інфа-Кур’ер» — 23 и 30 марта — не выйдут.

Наш сайт kurjer.info по-прежнему работает, как и наши страницы в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

Реклама

Уважаемые рекламодатели! Вы по-прежнему можете размещать рекламу на нашем сайте и в соцсетях. Размещение рекламы в печатном номере газеты не осуществляется до 30 марта включительно.

Редакционный и рекламный отделы газеты «Iнфа-Кур’ер» по адресу: Слуцк, ул.Ленина, 128, открыты для посетителей. Мы работаем в прежнем режиме в будние дни: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.