«Кур’ер» прогулялся по городу 18 и 19 февраля. Смотрите наш обзор.

Внутри магазина «Маяк» перемещают некоторые отделы, устанавливают новые полки. Фотографии: Ольга Паздерина

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«Необычные очки у парня. Мне они напомнили из «Наша Раша» Димона и Славика». Прислал Александр Большой
18 марта в центре города прошёл открытый Кубок Слуцкого района по спортивному ориентированию. Фотографии: Ольга Паздерина