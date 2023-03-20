Как сообщил Onliner со ссылкой на сайт Госстандарта, джинсы Сonte моделей CON-38Y и CON — 43Р будут изъяты из обращения. Они попали в список опасной продукции. Брюки произведены в республике Маврикий.

Проблема — в ткани, из-за которой брюки не соответствуют требованиям по воздухопроницаемости: «Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 „О безопасности продукции легкой промышленности“ (пункт 3 статьи 5, приложение 2) по показателю безопасности „воздухопроницаемость“: показатель при норме не менее 50 дм3/м2∙с составил 8 дм3/м2∙с».