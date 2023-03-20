Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников.

С 14 по 16 апреля внутри страны дополнительно назначены поезда в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель, а 15 апреля — в сообщении Минск — Пинск. Также в эти дни электропоезда бизнес-класса в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Калинковичи будут курсировать сдвоенными составами.

Реклама

С 21 по 26 апреля на Радуницу назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилёв, Минск – Пинск, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Минск – Гродно и Минск – Коммунары.

Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров.

Минск – Санкт-Петербург

21, 23 и 24 апреля, 5 и 7 мая — поезд № 250 Минск – Санкт-Петербург отправлением из Минска в 19.15;

22, 24 и 25 апреля, 6 и 8 мая — поезд № 249 Санкт-Петербург – Минск отправлением из Санкт-Петербурга в 20.13.

Брест – Минск – Москва

1, 7, 8, 9 мая поезд № 236 Брест – Москва отправлением из Бреста в 13.12;

2, 9, 10 мая поезд № 235 Москва – Брест отправлением из Москвы в 14.06;

8, 9 мая поезд № 232 Минск – Москва отправлением из Минска в 23.14;

9, 10 мая поезд № 231 Москва – Минск отправлением из Москвы в 18.17;

8 мая поезд № 237 Москва – Брест отправлением из Москвы в 11.16.

Полоцк – Витебск – Москва

с 27 апреля по 9 мая поезд № 239 Полоцк – Москва отправлением из Полоцка в 18.30;

с 28 апреля по 10 мая поезд № 240 Москва – Полоцк отправлением из Москвы в 23.41.

Также в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.