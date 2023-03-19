Случчанка Татьяна разместила в Instagram рецепт драников, который её семья в шутку назвала «картофельными ёжиками».
«Я уверена, сколько хозяек, столько и рецептов драников. Кто-то придерживается семейных традиций, а кто-то вносит свои коррективы в блюдо. И, главное, большинство считает, что их рецепт самый лучший и самый правильный. У меня 2 рецепта драников: один — тот, по которому готовил ещё мой дедушка, второй (мой любимый вариант), быстрорецепт (хотя из-за времени приготовления это немного спорный вопрос).
Сегодня я решила поделиться именно вторым, своим собственным рецептом. На аутентичность и правильность приготовления я даже близко не претендую, но вот то, что драники получаются золотистыми и ароматными — это 100%. Основное их отличие от традиционных — то, что для картофеля я использую среднюю терку. Из-за этого Валя их даже в шутку прозвал «картофельными ёжиками». Такое название у нас в семье и прижилось», — написала Татьяна.
Драники «Ёжики»
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 3 ст.л. муки;
- 1 ст.л. сметаны;
- соль;
- чёрный молотый перец;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель и лук моем и чистим. Картофель натираем на средней терке, лук измельчаем в блендере.
- Соединяем овощи, добавляем к ним яйца, муку, сметану, солим и перчим по вкусу, и всё тщательно перемешиваем.
- Сковороду с растительным маслом сильно разогреваем.
- На сковороду кладем немного картофельной массы и придаем ей форму оладушки.
- Обжариваем все драники до золотистого цвета с двух сторон и подаем их к столу.