Жительница Слуцка поделилась своим собственным рецептом драников

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драники, рецепт, Слуцк
Фото: instagram.com/tatiliati

Случчанка Татьяна разместила в Instagram рецепт драников, который её семья в шутку назвала «картофельными ёжиками».

«Я уверена, сколько хозяек, столько и рецептов драников. Кто-то придерживается семейных традиций, а кто-то вносит свои коррективы в блюдо. И, главное, большинство считает, что их рецепт самый лучший и самый правильный. У меня 2 рецепта драников: один — тот, по которому готовил ещё мой дедушка, второй (мой любимый вариант), быстрорецепт (хотя из-за времени приготовления это немного спорный вопрос).

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Сегодня я решила поделиться именно вторым, своим собственным рецептом. На аутентичность и правильность приготовления я даже близко не претендую, но вот то, что драники получаются золотистыми и ароматными — это 100%. Основное их отличие от традиционных — то, что для картофеля я использую среднюю терку. Из-за этого Валя их даже в шутку прозвал «картофельными ёжиками». Такое название у нас в семье и прижилось», — написала Татьяна.

Драники «Ёжики»

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 3 ст.л. муки;
  • 1 ст.л. сметаны;
  • соль;
  • чёрный молотый перец;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель и лук моем и чистим. Картофель натираем на средней терке, лук измельчаем в блендере.
  2. Соединяем овощи, добавляем к ним яйца, муку, сметану, солим и перчим по вкусу, и всё тщательно перемешиваем.
  3. Сковороду с растительным маслом сильно разогреваем.
  4. На сковороду кладем немного картофельной массы и придаем ей форму оладушки.
  5. Обжариваем все драники до золотистого цвета с двух сторон и подаем их к столу.

 