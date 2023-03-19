Сегодня, 19 марта, исполняется 99 лет со дня рождения Владимира Садина — знаменитого слуцкого художника, педагога и путешественника. Владимир Степанович выпустил в жизнь целую плеяду «китов» белорусского (и не только) современного искусства.

О Садине как о творце и учителе написано очень много. В этот раз его дочь Татьяна Гресская рассказала «Кур’еру», каким он был отцом и семьянином.

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Владимир Садин (1924-2010) родом из Пензенской области. Он прошёл войну, дошёл до Кёнигсберга, а на обратном пути его воинская часть какое-то время квартировалась в Слуцке. Здесь, на танцах в Доме офицеров, Владимир познакомился с местной девушкой Лидией, влюбился в неё и остался в нашем городе. Супруга родом из деревни Кальчицы Слуцкого района.

Владимир Степанович сам построил небольшой дом на улице Вечеркевича. Родились два сына. Первая дочь умерла в трёхлетнем возрасте. Через несколько лет родилась Татьяна, которая, повзрослев, стала музыкантом и педагогом в Солигорске. Сейчас, когда уже нет ни родителей, ни старших братьев, она осталась единственным хранителем отцовского наследия.

Татьяна Владимировна, расскажите про ваши первые воспоминания об отце из детства.

Помню высокого симпатичного мужчину, который был занят своим делом. Я иногда забегала к нему в кабинет, мне было интересно, что он делает. Посмотрю и пойду. Не надоедала, потому что понимала, что он творит. Для меня это было естественно, я думала, что так у всех — родители заняты. Мама тоже всегда много работала. Она заслуженный работник соцобеспечения и награждена орденом Трудового Красного Знамени.

У нас в доме всё вре­мя было какое-то движение. К маме приходили люди с пенсией разбираться. Она могла по часу разговаривать со старушками. К отцу приходили корреспонденты, ученики. Они в основном были старше меня, поэтому мы тогда не общались. Начали общаться уже во взрослом возрасте.

Учил ли вас отец рисовать?

Ну, это как всегда бывает — «сапожник без сапог». Правда, он мне предоставлял краски, кисти, карандаши, бумагу. Я пыталась рисовать. Очень хорошо помню, как нарисовала квадрат — в нём было много рисунков, разноцветье, такое яркое насыщенное многообразие. Принесла отцу похвастаться. И он сказал: «Ляписто». Меня это тогда кольнуло. Сейчас стараюсь в жизни во всём быть аккуратной, не делать «ляпов».

Ещё пара моих работ были на выставке детского рисунка в Москве. Это отец отправлял, он пытался рассмотреть во мне художника.

Но главным хобби у меня была музыка. У нас в 1-й гимназии был известный педагог Владимир Афанасьевич Жлуктенко, он в школе создал детский эстрадно-симфонический оркестр. Я тогда как раз училась в музыкальной школе по классу скрипки и стала играть в этом коллективе. Владимир Афанасьевич брал партитуры у оркестра радио и телевидения, и мы с ними занимали первые места на конкурсах. Ещё у меня были и балетная студия, и спорт, и оформление школьных газет.

Постоянная занятость не мешала отцу уделять внимание вам, детям?

Ученик отца на одном из мероприятий говорил о том, что отец больше внимания направлял на них, чем на меня. Но я никогда не чувствовала, что обделена вниманием, потому что сама всегда была очень занята. Я выросла в этом. Мы были вместе, но в то же время каждый в семье развивался в свою сторону. Уже когда я была постарше, когда сравнивала нашу семью с семьями друзей, одноклассников, у меня проскальзывала мысль, что вот было бы хорошо, если бы мой папа был обыкновенным рабочим. Но это было мимолётно. У всех всё по-разному, разные профессии и разные отношения. У нас было так.

Ваш отец рисовал членов семьи?

Таких серьёзных портретов нет. Помню, как-то мы с одноклас­сницей гуляли на лугу, потом забежали домой. Пока мама делала нам хлебушек с сахаром, мы зашли в кабинет отца. Он нас посадил на стульчик и сделал зарисовку. Сейчас этот рисунок у меня дома в Солигорске. Как-то сделал мамин портрет, но не считал его профессиональной работой. Нарисовал портрет Томочки, которой не стало в три года.

У него была идея сделать семейный портрет, но, как я понимаю, просто физически не хватило на это времени. У него вообще было очень много планов, которые он не успел осуществить. Осталось очень много набросков, зарисовок, записей. Для такого человека мало одной жизни.

Некоторые говорят, что творчество не кормит. А как было в вашей семье?

И мама, и отец были неизбалованные. Когда отец занимался творчеством, он не думал о том, чтобы заработать деньги на какие-то блага. Он никогда не зацикливался на бытовых мелочах. К невзгодам относился с юмором, вообще любил пошутить.

Когда его имя уже стало звучать и у него получалось заработать какие-то серьёзные деньги, он тратил их на путешествия. Объездил всю Россию, был в Европе, Америке, Японии, Индии и других странах. Эти путешествия стоили больших денег. И оттуда он привозил не безделушки, а книги по искусству, которые тоже были очень дорогими.

Ещё он покупал холсты, стекло, краски. Что-то ему выдавали, но в основном он сам приобретал материалы.

И мы нормально это воспринимали. Он не обделял семью. Нам всего хватало, еда была, были одеты.

Ученики вашего отца — очень свободные в своём творчестве люди, они все — не как все.

Я тоже отмечала, что у каждого из них своё направление. Отец их учил, но вместе с ними сам учился, был им больше товарищем, чем наставником. Не говорил «делай как я». Он давал им свободу творческого проявления. И сейчас они все разные. Например, Скрипниченко — сюрреалист, братья Басалыги — реалисты со своим особым почерком, Елена Краснощёкова работает в одной из разновидностей импрессионизма, Цеслер — он вообще «хулиган» от искусства.

Своим детям он тоже давал свободу самовыражения?

В основном да. Я занималась музыкой, играла дома. Это могло ему мешать, но он меня не одёргивал. Может быть, он настолько уходил в своё творчество, что не замечал этого.

Такого, чтобы он поучал, пальцем грозил, не было. Главным способом воспитания был его пример.

А какие черты вы переняли от отца?

Во-первых, это бережли­вость. Ещё, наверное, человечность, отношение к людям такое, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Когда где-то обсуждали какого-то художника, критикам он всегда говорил: «Попробуйте вы сами так сделать, потом говорите». И этот принцип у меня тоже есть.