Солигорские сыщики вместе с областными оперативниками задержали двоих ранее судимых за кражи братьев из Любанского района, 24 и 26 лет. Их подозреваются в серии хищений.

Предварительно установлено, что с начала этого года на территории Минского, Слуцкого и Солигорского районов подозреваемые проникали в хозпостройки, гаражи, строящиеся дома. Там они забирали всё, что можно продать: автомобильные, строительные и электроинструменты, бытовые приборы, стройматериалы, кабели, туристическую палатку, надувную лодку и рыболовные снасти. Также они сливали топливо из баков большегрузных автомобилей.

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В нежилом доме на территории Любанского района оперативники обнаружили часть похищенного имущества. Остальное злоумышленники продали, в том числе через интернет. Чтобы не вызвать подозрений, сами объявления о продаже не публиковали, а откликались на объявления людей, которые хотели купить конкретные товары.

Следователи возбудили уголовное дело за кражи. Установлено, что жители Любанщины совершили минимум 10 хищений. Проверяется их причастность к таким же преступлениям.