Корреспондент «Кур’ера» вышла в город, чтобы посмотреть, во что одета молодёжь в солнечную, относительную тёплую погоду, в субботу, 18 марта.

Слуцк
Фотографии: Ольга Паздерина

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Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк