В четверг, 16 марта, весьма интересный рассказ краеведа Игоря Титковского состоялся для слушателей цикла лекций, который ведут историки и краеведы при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер». Беседа шла о двух людях, которые оставили свой яркий след в судьбе нашего города.

Игнатий Цейзик

Игнатий Цейзик родился на Брестчине в 1779 году. Учился рисунку и живописи в Вильно, увлекался скульптурой.

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Обладал каллиграфическим почерком, чем тогда и зарабатывал. В своё удовольствие Игнатий Цейзик подделывал для студентов билеты в театр. После женитьбы перебрался в Слоним, потом с братом и шурином арендовали имение Стажин в Слуцком повете. Они пробовали наладить бизнес, но оказались «на мели». Тогда в 1811 году возникла идея заняться фальсификацией банкнот. Специалисты утверждают, что они были намного надёжнее в плане долговечности, чем выпущенные царским правительством.

В 1814 году полиция вышла на след фальшивомонетчиков, и Цейзик со своими родичами попали в слуцкую тюрьму.

Здесь Игнатий вошёл в доверие к охранникам — лепил им из глины свистульки, кружки, миски, кувшины, и те разрешали прогулки по городу.

Тот воспользовался возможностью и изготовил поддельные документы, с которыми вся компания бежала за границу в Вену. Но затем снова вернулись в Россию, а потом опять занялись подделкой денег. И вновь оказались за решёткой.

В этот раз по решению суда Игнатий Цейзик был сослан в сибирский город Тобольск. Здесь он познакомился с декабристами, сделал бюст Александра Муравьёва. Второй раз женился. Местный губернатор оценил способности Игнатия как скульптора и устроил ссыльному вполне достойную жизнь. Несмотря на всё это, Цейзик не смог оказаться от подделок, снова попал под арест и теперь уже стал рецидивистом.

За это его сослали на каторгу в Якутию на серебряные рудники. Но и здесь Цейзику помогли влиятельные покупатели его глиняных изделий, и он оказался на поселении в Бурятии. Здесь он посвятил себя художественному творчеству.

Однако когда Игнатий отказался от фальсификаций, то перестал ощущать себя творцом. После его смерти в 1857 году ценность произведений Цейзика заметно выросла. По иронии судьбы их даже стали подделывать.

Нужно отметить, что керамика Игнатия Цейзика выставлена в Эрмитаже. Он является изобретателем керамической массы с оттенком бронзы.



И ещё считается, что именно во время пребывания в слуцкой тюрьме этот мастер-авантюрист стал заниматься изготовлением керамических изделий.

Аристарх Кашкуревич

Второй любопытной фигурой предстаёт художник Аристарх Кашкуревич, который родился в 1912 году в Слуцке. Он начал рисовать после окончания Львовского университета, затем продолжил учёбу в Варшаве и стал юристом.

В начале Второй мировой войны был призван в польскую армию, где во время боя при взрыве гранаты получил тяжелейшее ранение. Чудом выжил, но ему ампутировали кисти рук, был потерян левый глаз.

После войны Аристарх оказался в Германии, где обучался изобразительному искусству, освоил 9 языков. Будучи человеком с инвалидностью, он научился создавать фрески и витражи благодаря им же придуманным инструментам, которые позволяли компенсировать физические недостатки.

В 1952 году при содействии его немецкого друга он с женой и сыном эмигрировали в Бразилию. Здесь Аристарх Кашкуревич сотворил витражи в 28 храмах по всей стране. Он также создал фрески и мозаики, самая впечатляющая — образ Богородицы, состоящая из 300 000 предметов.

На своих работах художник оставлял знаки и символы, которые были известны только его самым близким людям.

Скончался наш земляк в Сан-Паулу в 1989 году. Его сын Евгений издал биографию своего отца: «Аристарх — Архитектор Богов».

РАНЕЕ. «Аристарх – Архитектор Богов». Рассказ о нашем земляке, который делал шедевры в Бразилии, несмотря на то, что был инвалидом