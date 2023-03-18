Аналитики портала Cable.co.uk провели исследование и опубликовали список стран с самым дорогим и дешёвым интернетом.

Об этом пишет Myfin.

Исследование показало, что на начало 2023 года самым дешёвым интернет (фиксированный широкополосный доступ) оказался в Судане — $2,30 в месяц.

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На втором месте — Казахстан ($5,11), на третьем — Молдова ($7,03).

Беларусь в рейтинге оказалась на четвёртой позиции ($7,34), а замыкает пятёрку стран с самым дешёвым интернетом Румыния ($7,57).

В первую десятку также вошли:

Украина — $7,87;

Иран — $9,35;

Непал — $9,46;

Египет — $9,67;

Индия — $10,11.

В Азербайджане средняя стоимость широкополосной связи составила $11,76, в Грузии — $13,49, в Латвии — $15,44, в Польше — $17,59, в Литве — $18,97.

Государства (территории) с самым дорогим интернетом — это:

Бурунди — $383,79;

Суринам — $269,44;

Зимбабве — $201;

Теркс и Кайкос (заморская территория Великобритании) — $199;

Демократическая Республика Конго — $193,46.

В региональном разрезе самый дешёвый интернет зафиксирован в СНГ (средняя стоимость — $17,59 в месяц), а самый дорогой — в Северной Америке ($104,33).