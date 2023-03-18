Аналитики портала Cable.co.uk провели исследование и опубликовали список стран с самым дорогим и дешёвым интернетом.
Об этом пишет Myfin.
Исследование показало, что на начало 2023 года самым дешёвым интернет (фиксированный широкополосный доступ) оказался в Судане — $2,30 в месяц.
На втором месте — Казахстан ($5,11), на третьем — Молдова ($7,03).
Беларусь в рейтинге оказалась на четвёртой позиции ($7,34), а замыкает пятёрку стран с самым дешёвым интернетом Румыния ($7,57).
В первую десятку также вошли:
- Украина — $7,87;
- Иран — $9,35;
- Непал — $9,46;
- Египет — $9,67;
- Индия — $10,11.
- В Азербайджане средняя стоимость широкополосной связи составила $11,76, в Грузии — $13,49, в Латвии — $15,44, в Польше — $17,59, в Литве — $18,97.
Государства (территории) с самым дорогим интернетом — это:
- Бурунди — $383,79;
- Суринам — $269,44;
- Зимбабве — $201;
- Теркс и Кайкос (заморская территория Великобритании) — $199;
- Демократическая Республика Конго — $193,46.
В региональном разрезе самый дешёвый интернет зафиксирован в СНГ (средняя стоимость — $17,59 в месяц), а самый дорогой — в Северной Америке ($104,33).