Не позднее 31 марта необходимо подать в налоговые органы расчёты по подоходному налогу с физических лиц, получивших доходы в 2022 году. С помощью сайта МНС разъясняем, кто должен это сделать.

Если получил доходы от продажи

Должны подать декларацию физлица, получившие в 2022 году доходы от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств:

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автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля);

автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса):

2-го и последующего автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства.

Должны подать декларацию физлица, получившие доходы от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

в течение пяти последних лет более одного не завершенного строительством капитального строения, расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела; более одной квартиры , более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);

в течение 2022 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к вышеперечисленным. Например торговых, офисных и административных помещений.

Должны подать декларацию физлица, получившие доход от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

Не должны подавать налоговую декларацию

физлица, получившие доходы от возмездного отчуждения транспортных средств, полученных по наследству;

физлица, получившие доходы от возмездного отчуждения объектов недвижимости, полученных по наследству;

физлица, которые получили в течение пяти последних лет доходы от продажи одного наименования объекта недвижимости, например, в 2018 году – одной квартиры, а в 2022 году – одного жилого дома.

Если получил доходы от дарения или ренты

Должны подать декларацию физлица, получившие в течение 2022 года доходы в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 8 078 белорусских рублей от всех источников в течение года.

Исключение составляют доходы, полученные физическим лицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.

К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего, объявленного умершим.

Если получил доходы из-за границы или за границей

Должны подать декларацию физлица, признаваемые в 2022 году налоговыми резидентами Республики Беларусь и получившие в 2022 году доходы из-за границы или за границей.

Примеры доходов, полученных из-за границы или за границей:

от работы по найму (контракту);

от продажи акций или иных ценных бумаг;

от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций;

в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках;

полученные в дар от иностранных граждан и др.

Фактически уплаченные физлицом в соответствии с законодательством иностранного государства суммы налога с доходов, полученных в этом иностранном государстве (за исключением доходов, полученных из оффшорных зон), подлежат зачёту при определении суммы подоходного налога, исчисляемого налоговым органом Республики Беларусь.

Если получил в 2022 году доходы, на которые предоставлялись налоговые вычеты:

в виде страховых взносов, возвращенных при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года;

в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства;

в размере номинальной стоимости жилищных облигаций и процентного дохода, полученного от организации — эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении) денежными средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций;

в виде лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга — одноквартирного жилого дома или квартиры, в случаях, если такой договор не завершился выкупом имущества или в договор были внесены изменения, исключающие условие выкупа предмета лизинга;

в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры, при их приобретении в соответствии с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры в рассрочку, в случаях досрочного расторжения указанного договора купли-продажи, отказа от его исполнения.

Платить подоходный налог нужно в отношении сумм, на которые ранее были предоставлены налоговые вычеты.

Перечень иных доходов, полежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса РБ.