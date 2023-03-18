При утере банковской карты владельцы, естественно, бьют тревогу, обращаясь за помощью к банковским работникам. Но что делать, если вы не потеряли, а, наоборот, нашли банковскую карту?

Анна Сержанова, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала №615 «АСБ Беларусбанк» (г.Слуцк), разъяснила нюансы такой ситуации.

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«Сразу предостережём: самое неразумное, что можно сделать в данной ситуации, — попытаться снять деньги или расплатиться этой картой за товары или услуги, — пояснила Анна Сержанова. — Дело в том, что сам факт находки чужого имущества ни в коей мере не наделяет нашедшего правами собственности на него.

Снимать деньги или осуществлять другие операции с чужой банковской картой — это преступление, за которое придётся отвечать по всей строгости закона. Но всё-таки обычно у нашедшего намерения честные — карту он желает вернуть хозяину. Конечно, если вы лично знаете держателя, подобная затея может сработать. Но если карту подобрали на улице, шансы на успех будут стремиться к нулю.

Можно получить обвинение в воровстве

Допустим, вы нашли держателя карты через соцсети (повезло — редкое имя и фамилия). Но при личной встрече вместо «спасибо» можно получить обвинение в воровстве. Вы ведь ничего не знаете об адекватности владельца, а также о том, какой путь проделала карточка. Может, с неё уже украли деньги? Под психологическим прессингом владельца карты и впрямь легко поверить, что со счёта исчезло некоторое количество рублей, и достать деньги из своего кармана.

Объявлением в интернете могут воспользоваться мошенники

Размещать объявления в интернете — тоже плохая затея. Если карта пока не заблокирована, её реквизитами могут воспользоваться мошенники. Размещение реквизитов карты также является нарушением закона о защите персональных данных.

Нашедший не сможет даже проверить, что возвращает карточку именно тому, чье имя на ней указано — ведь он не знает, имеет дело с ним или с однофамильцем. Мошенники, кстати, активно этим пользуются. И вообще невозможно определить владельца неперсонифицированной карточки с надписью INSTANT CARD.

Хотите сами вернуть карту: в банке не раскроют данные владельца

Имеют место случаи, когда нашедший карту хочет вернуть её владельцу, при этом интересуется в банке данными владельца либо просит связаться с владельцем и предоставить ему данные лица, нашедшего карту. Согласно статье 121 Банковского кодекса данные сведения являются банковской тайной и во избежание её разглашения и совершения мошеннических действий по отношению к клиентам нашего банка не предоставляются посторонним лицам.

Карта — собственность банка. Беларусбанк рекомендует в любое отделение банка её и отдать, ведь только эмитент (тот, кто выпустил карточку) может гарантировать, что данные не будут использованы во вред. Банк сообщит о поступлении карточки посредством СМС-сообщения и впоследствии вручит владельцу.

Что делать тем, кто потерял карту

Вместе с тем рекомендуется перевыпустить утерянную карточку, ведь к тому моменту, как «сознательный человек» поднял её с земли, «пластик» мог пройти через десяток рук, т.е. карта скомпрометирована. К тому же данные могут быть впоследствии использованы злоумышленниками для электронных платежей, карта на физическом носителе им для этого не нужна.

Чтобы было проще отслеживать подозрительные операции по карточке, лучше изначально подключить услугу СМС-оповещения. При совершении несанкционированных операций карту можно своевременно заблокировать.

Также рекомендуем оформить страховой полис добровольного страхования банковских платёжных карточек «С картой под защитой». Страховая компания выплатит компенсацию за перевыпуск карты, если она была украдена или утеряна, а также в случае кражи денег с карточки или хищения наличных денег путём грабежа или разбоя и в других случаях».