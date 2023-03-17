Случчанка Виктория рассказала «Кур’еру» о том, что на её племянника на улице напала собака и покусала. Она интересуется, что делать в таких случаях. «Кур’ер» взял комментарий у Слуцкого РОВД.

Что случилось

«С моим племянником Сеней 6 марта произошла следующая история. Рассказываю это для того, чтобы родители смотрели за своими детьми и питомцами, — отметила Виктория. — В дневное время мой племянник шёл через частный сектор на остановку Пушкина. Там на улице играл мальчик с рыжей собакой. Пёс был без поводка и намордника. И этот мальчик крикнул Сене: «Беги». Но реакция у ребёнка была другой – ступор. В итоге собака напала на него и начала таскать по улице. Потом маленький хозяин сказал: «Фу!». И собака убежала. В итоге у Сени рваные штаны, грязная одежда и неделя в больнице. Мне интересно, что делать в подобных случаях?»

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Что ответили в милиции

Как разъяснил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, если ваш ребёнок пришёл домой и рассказал, что его покусала собака, нужно сразу вызвать милицию и обратиться в больницу.

Милиция взаимодействует с учреждением здравоохранения: медики определяют степень тяжести повреждений и выносят медицинское заключение, а сотрудники ОВД устанавливают владельца собаки, который и понесёт ответственность. Кроме того, если в больницу поступает ребёнок, покусанный собакой, работники учреждения сами сообщают об этом в милицию, даже если родители не обращались туда.