В пятницу, 17 марта, Минский городской суд вынес приговор по делу ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»*. На скамье подсудимых были экс-гендиректор компании Людмила Чекина и бывший главный редактор портала Марина Золотова.

По совокупности преступлений Марине Золотовой и Людмиле Чекиной суд назначил наказание — лишение свободы на срок 12 лет каждой с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Людмиле Чекиной — дополнительные наказания в виде штрафа в сумме 37 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает Генпрокуратура.

Ещё трое обвиняемых по делу — редакторы Ольга Лойко и Елена Толкачёва и юрисконсульт Екатерина Ткаченко — уехали из Беларуси. Дело в их отношении приостановлено до их розыска, пишет БелТА.

* ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» признано экстремистской организацией.