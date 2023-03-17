В феврале «Кур’ер» опубликовал «народную новость», в которой читатель возмущался, что в лесу за деревней Дальние Бондари много поваленных деревьев. Роман Ожигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза, рассказал, что происходит с лесами и в чём реальная проблема.

Что касается участка, которым возмущался читатель, то главный лесничий пояснил, что работники лесхоза убрали захламлённость на нём. Но этот лес возрастной, и отдельные участки намечены к вырубке.

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Почему сохнет лес

«В лесах происходят изменения из-за того, что климат меняется в целом, и это очень серьёзно. Самая большая проблема — это недостаток влаги. Казалось бы, дождливое лето, но земля не напитывается хорошо влагой. Уровень грунтовых вод сильно упал, от этого страдают леса, а больше всех — ель. Это таёжное растение, которое любит высокую влажность воздуха при более низких температурах. Колебания влаги и температуры очень ослабили наши ельники.

Почему наведение порядка не всегда полезно лесу

Есть такое выражение «Лес — это не парк». Любое наше вмешательство — стресс для леса. Лес — это биологически живой организм, на котором сказывается любое влияние.

У нас есть такое понятие «ежегодный естественный отпад». Как бы мы ни чистили лес, всё равно на одном гектаре появляется 2-4 кубометра сухостойной древесины. Причём это обязательное условие. Более слабые деревья отмирают, падают, древесина перегнивает и даёт питательную среду другим. Поэтому в чистом лесу гриб не вырастет.

Люди привыкли, что всё должно быть сделано «под грабли», но для леса это неправильно.

Ослабленное дерево заселяется стволовыми насекомыми, появляются личинки, которыми питается дятел и другие птицы. В сухом дереве дятел делает дупла, в которых гнездятся пернатые, могут поселиться, например, куница, белка. Когда дерево падает, оно прикрывает почву, задерживает влагу, перегнивает и удобряет почву.

Если влаги будет достаточно, то дерево будет сильным, здоровым, никакой короед на него не нападёт. Природа предусмотрела, что ослабленное дерево должно быть переработано и пущено дальше в круговорот веществ.

Европа прошла этот этап, когда вычищались леса, и те у них деградировали. Теперь наличие мёртвой древесины — обязательно.

Как лесхоз восстанавливает леса

У нас есть лесной питомник. Каждый год мы выращиваем приличное количество посадочного материала для создания лесных культур. Например, в этом году в лесхозе должны создать не менее 275 гектаров новых лесов.

Сейчас больше отдаём предпочтение сосне, от ели же уходим — ей стало у нас некомфортно. Ещё лет 40 назад ель чувствовала себя хорошо в наших лесах, а теперь ей сухо и жарко.

За что болит душа

Я проработал в лесном хозяйстве 38 лет. У меня болит душа, когда люди приезжают в лес, отдыхают, а после себя оставляют мусор.

Для примера: пять лет назад при проведении акции «Чистый лес» наши лесники, лесная охрана, подключившиеся к акции школьники и работники организаций собрали в лесах 300 килограммов ПЭТ-бутылок. Вот это действительно страшно. Убирать палки, ветки из леса не нужно. Может, человеку не совсем приятно их видеть, но лес живёт по своим законам.

Лесники — не губители леса и не бесхозяйственники. Есть сложности у нас и с кадрами, ведь людей на селе становится меньше. Но мы работаем».

Слуцкий лесхоз и вырубка леса в цифрах