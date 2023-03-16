Восемь самых странных немецких музеев

Знаете все обычные туристические места в Германии и теперь ищете что-то более необычное? Ознакомьтесь со списком самых странных музеев в Германии.

1. Музей свиней в Штутгарте

Он претендует на звание самого большого музея свиней в мире, где в 23 комнатах старой скотобойни вы сможете полюбоваться на свиную атрибутику. Основное внимание в музее уделяется кулинарии, мифологии и истории свиней. Кроме того, здесь можно даже пожениться! А после всего насладиться блюдами из свинины в ресторане-кафе.

2. Музей пищевых добавок в Гамбурге

Под девизом «добавкам место в музее, а не в еде» — музей представляет информацию о свойствах, производстве, рисках и побочных эффектах добавок в нашей пище.

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Сделав сенсацию о том, что многие добавки не обязательно указывать на упаковке продуктов питания и что даже в органических продуктах допускается наличие добавок, этот музей разрушит всякую веру в то, что вы в состоянии следить за своим питанием.

3. Музей картофеля в Мюнхене

Это единственный музей в мире, посвящённый представлению картофеля через призму искусства и искусствоведения. Восемь тематических залов проведут вас через всю историю картофеля, от его использования в качестве валюты до многогранного применения в пищевой промышленности.

4. Музей пасхальных яиц в Зонненбюле

Этот уникальный музей демонстрирует пасхальные яйца всех форм, дизайнов и размеров, как натуральные, так и сделанные из фарфора, от красиво оформленных и со вкусом подобранных до наглых логотипов известных брендов. Коллекция была создана женщинами из Зонненбюль-Эрпфингена в 1980 году, из которой в 1993 году родился музей.

5. Музей губной помады в Берлине

Визажист Рене Кох открыл этот музей, чтобы показать свою частную коллекцию губных помад, а также плакаты и формулы косметики со времён барокко до наших дней. В музее также представлены фильмы от послевоенного периода до наших дней.

Здесь вы также можете полюбоваться следами поцелуев таких звёзд, как уэльская певица 1970-80‑х годов Бонни Тайлер и немецкая артистка кабаре Уте Лемпер.

6. Музей клоунов в Лейпциге

В этом музее хранится более 3 000 фигурок клоунов со всего мира, 350 цирковых плакатов, записи фильмов, костюмы, газетные статьи, клоунские марионетки, а также «множество подарков от знаменитых клоунов».

7. Музей горчичной мельницы в Кёльне

Музей находится в двух местах в Кёльне и в небольшом городке Кохем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В каждом музее есть по одной мельнице, обе изготовлены в 1810 году. И после реставрации они и сегодня используются для изготовления горчицы под девизом «качество, а не количество».

8. Музей пчёл в Веймаре

Музей был создан в 1910 году. Обновлённый в 2002-м, он представляет всё, что вам нужно знать о биологии пчёл, истории пчеловодства, а также о современном пчеловодстве.