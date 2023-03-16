На прошедшей неделе читатели, обращаясь в редакцию «Кур’ера», рассказывали о конфликтах с соседями, благоустройстве микрорайона, исчезновении расписания на остановке и дорогах.

Просьба восстановить расписание на остановке

Случчанка Ирина рассказала, что уже две недели как с конечной остановки автобуса в 11-м городке исчезло расписание. Пассажирам неудобно, просят вернуть.

Кто повлияет на поведение соседей

Инна, жительница одного из многоквартирных домов Слуцка, рассказала, что соседи по тамбуру не соблюдают правила проживания. «Они загромождают общий тамбур, матерятся, курят. Ведут себя нагло. Кто должен призвать их к порядку?» — спросила читательница.

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Про хозяев, дворников и экскременты

Житель Слуцка Алексей рассказал, что на Чехова, возле домов по улице Зелёной, по пути в школу №11 невозможно пройти из-за собачьих отходов. «Хозяева не убирают за своими питомцами, но и дворники не убирают почему-то эту территорию. Разве экскременты не относятся к предметам, загрязняющим территорию? К тому же собак выгуливают прямо на стадионе, и никто этому не препятствует. Кто должен регулировать эту ситуацию?» — задался вопросом Алексей.

Опять про дороги

На редакционную почту «Кур’ера» обратилась читательница Ольга и прислала фотографии улицы Ленина в деревне Гольчичи Слуцкого района.

«Это просто ужас. Как людям ходить на работу, детям в школу, а с коляской гулять?! Вот растаял снег, всё потекло, полил дождь — то же самое. Когда морозы, то всё мёрзнет и «рельсы» на земле застывают. Машины буксуют. Летом поднимается пыль и садится на окна, когда проезжает сельхозтехника. Неужели нельзя посыпать щебнем?» — пишет случчанка.

Через группу «Кур’ера» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer) другой читатель попросил обратить внимание на деревню Ветка. «На работу не выехать, если что случится, то «скорая» не проедет. Местами грязь по колено. В «115» обращались, в горисполком на «горячую линию» тоже и т.д., а воз и ныне там», — говорит мужчина.

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