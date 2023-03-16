Летом 2022 года был подписан Указ №202 «Об упрощённом порядке возведения и реконструкции объектов строительства». Согласно ему, построить дом теперь можно без получения множества документов и прохождения процедур согласования.

Это новшество касается одноквартир­ных жилых домов пятого класса сложности — высотой до 7 метров.

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С помощью специалистов сайта samsebeyurist.by мы составили алгоритм действий для гражданина, желающего построить дом по «упрощёнке».

Какая документация уже необязательна

Согласно указу, во всех населённых пунктах (за исключением г.Минска) для граждан, желающих построить дом, не является обязательным получение:

разрешительной документации,

проектной документации и её согласование с исполкомом,

приёмка дома в эксплуатацию.

На каком участке можно строиться

Строительство дома разрешается только на земельном участке, которому присвоено целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого дома. Если целевое назначение другое, то необходимо обратиться в исполком для его изменения.

Приобрести земельный участок для строительства дома можно:

у государства на аукционе;

у государства без аукциона (если застройщик состоит на учёте как нуждающийся в улучшении жилищных условий);

у частных лиц.

После того как права на земельный участок перейдут к гражданину, желающему построить дом, необходимо участок и право на него зарегистрировать.

Проект на дом

В настоящий момент во всех населённых пунктах (кроме г.Минска) разрабатывать проектную документацию необязательно — для домов высотой до 7 метров. Но строить по проекту проще, особенно если за дело будет браться строительная организация.

Проект может быть как индивидуальным, так и типовым.

Индивидуальный проект жилого дома даёт эксклюзивность, то есть такой проект разрабатывается с нуля и больше нигде повторяться не будет. Минусами такого проекта являются высокая цена и срок разработки.

Типовой проект — это уже готовый проект. Если человек сам не в полной мере представляет то, каким должен быть его дом, да ещё и обременён в деньгах, то лучше приобрести именно его. Выбора таких проектов существует огромное количество, приобрести их можно во многих проектных организациях.

Итак, если у вас есть оформленный участок, готов необходимый минимум документов и вы представляете, что и как будете строить, можно начинать — своими силами или с привлечением строительной организации.

Техническая инвентаризация дома и изготовление техпаспорта

Дом построен. Следующим этапом станут техническая инвентаризация и составление технического паспорта на построенный жилой дом. Технический паспорт будет необходим для государственной регистрации создания дома. Данная процедура проводится организацией по госрегистрации.

Документы для проведения инвентаризации и изготовления техпаспорта:

заказ-наряд на выполнение работ (составляется непосредственно при приёме документов);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

паспорт застройщика (в случаях, когда он необходим) либо документы на участок;

документы, подтверждающие внесение платы.

Стоимость зависит от площади дома.

Указанные документы можно подавать одновременно с документами на государственную регистрацию дома.

Документом, подтверждающим регистрацию, будет являться выданное гражданину свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания капитального строения и возникновения права собственности на него.

Какие документы нужны для строительства дома

Теперь застройщику необходим минимум документов.

В городах (за исключением Минска), посёлках городского типа и сельских населённых пунк­тах, расположенных на территории районов, прилегающих к г.Минску и областным центрам, строиться можно на основании паспорта застройщика.

Для получения паспорта застройщика необходимо обращаться в исполком в службу «Одно окно». При этом необходимо будет уплатить 25 базовых величин.

В других сельских населённых пунктах строительство можно вести на основании документа, удостоверяющего право на земельный участок, и при условии, что расстояние от границ соседнего (смежного) земельного участка до жилого дома составляет не менее 3 метров, нежилых капитальных построек — не менее 2 метров.