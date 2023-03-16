По предварительной информации, в четверг, 16 марта, на 434-м км трассы М-1 25-летний водитель не справился с управлением микроавтобуса Mercedes Sprinter и выехал на разделительную полосу. Это произошло около 7 утра.

Бус опрокинулся. В нём находилось 7 человек, 5 из них доставили в больницу для обследования. По факту ДТП проводится проверка.

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Минздрав сообщил, что микроавтобус перевернулся в 7.18. Из 7 пострадавших в Борисовскую ЦРБ после проведённых диагностических исследований госпитализирован один пациент. Врачи ЦРБ оказали всю необходимую специализированную помощь пострадавшим.

Остальные пострадавшие после получения первичной медпомощи будут лечиться амбулаторно.