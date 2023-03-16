Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2023 года составили 99,1% к уровню января 2022-го, сообщает Белстат.

В структуре денежных доходов белорусов:

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оплата труда занимает 62,9%,

доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%,

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,8%,

доходы от собственности и другие доходы — 5,2%.

Речь идёт о денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов. Они скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По итогам 2022 года реальные располагаемые доходы белорусов снизились на 3,6%, и это стало первым снижением с 2016 года, пишет Office Life.