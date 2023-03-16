«Кур’ер» публиковал письмо слуцкого автовладельца Александра, который после ремонта своего автомобиля назвал семь типичных проблем, с которыми сталкиваются слуцкие автолюбители на станциях техобслуживания.

Случчанин Юрий, который работает на одной из крупных профильных станций техобслуживания в Минске, поделился с газетой «Кур’ер» своим мнением по всем претензиям.

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1. Нужна предварительная запись

«Если нужна предварительная запись, это говорит о том, что на рынке Слуцка не хватает ремонтных станций. СТО или те же гаражные «кулибины» просто загружены, — говорит Юрий. — Предварительная запись — это скорее плюс, чем минус.

2. Нет единого стандарта диагностики

Разные СТО работают, как им удобно и как они привыкли. Качество обслуживания остаётся на совести команды специалистов. Модельный ряд машин разных марок широкий, и диагностика, которая применима к одной модели, может быть неприменима к другой. Например, станция занимается французскими машинами. Но даже и здесь добиться единого подхода к разным моделям не получается.

3. Оплата за осмотр без последующего ремонта

Оплату за осмотр без ремонта берут буквально все СТО страны. В Минске, например, некоторые делают бесплатную диагностику, но при условии, что останешься их клиентом и заплатишь за устранение неисправности. Так СТО защищают себя от недобросовестного клиента, когда тому дают список неисправностей, а он едет с ним в гараж к «кулибину» или ремонтирует авто сам. Ведь тоже несправедливо, когда мастер СТО выполнил осмотр, потратил своё рабочее время, а клиент в итоге ушёл «на сторону».

4. Не ремонтируют, а просто меняют

Есть разные детали и разные методы ремонта. Возьмём, например, тормозные колодки. В советские времена новые колодки было невозможно купить, поэтому наклеивали какой-нибудь подручный материал. Сейчас же тормозные колодки есть на любое авто — от 20 до 120 рублей. По меркам нашего рынка это относительно недорого. Просто поставил новые – и всё. Никто не будет заниматься восстановлением старых.

Возьмём тормозной суппорт. В Беларуси ремонт может стоить от 60 до 250 рублей за единицу. Если покупать новый, то он может стоить от 100 рублей до бесконечности. Всё зависит от марки, модели конструкции.

Поэтому автосервис должен предлагать клиенту те возможности, какие они на своих мощностях могут реализовать: либо мы это починим за 60-100 рублей, либо заказываем новый за 300. Клиент должен сам принимать решение, потому что он платит за это. Но опять же, всё зависит от детали. Например, треснуло лобовое стекло. Можно заделать полимером, но новым стекло уже не станет. Это только замена.

Квалификация местных специалистов может быть разная. Они сделали диагностику и понимают, что вот в этой детали проблема, но что конкретно в ней не так, они не знают. Естественно, предлагают клиенту заменить эту деталь на другую. Это и можно объяснить клиенту. Если он найдёт профильную мастерскую, может обратиться туда.

5. Ремонтируют одно, другое — не видят

Да, есть такая проблема, но это уже зависит от человеческого фактора. Зачастую клиент перед началом ремонта хочет узнать полную калькуляцию, какие детали нужны. Например, приезжает клиент и говорит: «У меня что-то со сцеплением, я хочу его заменить». Он заказал услугу, ему называют цену. Начинается сам ремонт. Задача качественного сервиса, когда они выявили проблему, поставить ремонт на паузу и согласовать дополнительные работы с клиентом. Например, рядом протекает сальник. Грамотный мастер позвонит клиенту, скажет, что ещё неисправно и на сколько это удорожает ремонт.

Не всегда можно заметить неисправность, если она находится довольно далеко от места работ. А если она обнаруживается, то стоимость ремонта может вырасти в 1,5 раза. Поэтому возникает конфликт с клиентом, когда он рассчитывал на одну сумму, а получается другая.

Квалификация механиков может быть разная. Может, мастер действительно просто не увидел какую-то неисп­рав­ность, на которую клиент не жаловался.

6. Сложно найти запчасти

Всё относительно, смотря что считать сложным. В Слуцке присутствует крупный поставщик запчастей. У него есть фирменный магазин, многие запчасти на распространённые модели всегда в наличии. И даже если конкретной запчасти нет на слуцком складе, она может быть на минском. При заказе доставка происходит «с сегодня на завтра». Это довольно быстро.

СТО нет смысла закупать запчасти. Это расходный материал, который ещё надо где-то хранить. Для мастерских это «замороженные» деньги.

На сегодняшний день ситуация с запчастями усугубилась очень сильно из-за санкций. Зависит, какими каналами и методами доставки пользоваться. Из-за довольно тесных взаимоотношений с Россией можно искать на российских сайтах, а доставлять через СДЭК (российский оператор экспресс-доставки документов и грузов — Прим.ред.) или другим сервисом.

7. Гарантия до ворот

Если вы обращаетесь на легальное СТО, то вы подписываете заказ-наряд, получаете на руки чек, и государство защищает ваши права. При ремонте на автосервисе гарантия на работы составляет 2000 км пробега либо 2 недели. Как правило, либо люди не сохраняют заказ-наряд, либо просто не знают своих прав».

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