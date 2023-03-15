В марте в Беларуси регистрируются сезонные уровни заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе вызванных:

вирусами SARS-CoV-2,

гриппа А/H1N1 и В,

риновирусами,

аденовирусами,

респираторно-синцитиальными,

метапневмовирусами,

бокапарвовирусами.

Напомним, что в конце февраля этого года озвучивались такие же вирусы.

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Прогнозируется дальнейшее снижение заболеваемости ОРИ, сообщает Слуцкий ЦГиЭ.

«На текущей календарной неделе (по состоянию на 10 марта. — Прим.ред.) обращаемость в организации здравоохранения Слуцкого района за первичной медицинской помощью по поводу ОРИ остаётся прежней — до 170-175 человек. Доля детского населения в структуре заболевших ОРИ относительно снизилась до порядка 51%.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, носит сезонный спорадический характер. Среди прочих этиологических агентов ОРИ в марте в Слуцком районе лабораторно подтверждены вирусы гриппа В (5 случаев), метапневмовирус», — пишут слуцкие эпидемиологи.