Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2003 и 2013 годах (в начале марта).

2003 год

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Снятие старого покрытия моста
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Магазин №58. Семейная пара попала под падающий оледеневший снег, который сошёл с крыши пятиэтажки. Женщина не пострадала, мужчина был госпитализирован
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Шлюз в районе Дома культуры. Игра детей в этом месте закончилась трагедией: погибла девочка
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Авария в Новодворцах
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Александр Кураленя, главный механик КУП «Слуцкое ЖКХ», в новой ремонтной мастерской

2013 год

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Первенство Минской области по мини-футболу
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Табличка возле домов частного сектора. Коммунальные службы разными методами борются со стихийными свалками. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
В ГДК прошло торжественное мероприятие по случаю юбилея 29-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в Слуцке. Воинская часть была расформирована в 90-х годах. Фото: Ольга Зингер
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
8 марта. В этот день возле цветочных павильонов особенно многолюдно

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото

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Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
15 марта. Слуцк накрыл циклон «Хавьер». Фото: Алесь Достанко

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото