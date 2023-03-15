«Слуцкводоканал» информирует, что с 22.00 15 марта до 6.00 16 марта не будет холодной и горячей воды в домах 211, 213, 215, 217 по улице Ленина.

Это связано с ремонтом на ЦТП3. «Слуцкводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.