Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 16 марта.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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Жыхары і дачнікі аб жыццёвых справах

«Кур’ер» працягвае вандраваць па слуцкіх вёсках, знаёміцца і гутарыць з людзьмі. Вясковыя жыхары расказваюць аб жыцці, мінулым і сучасным сваіх малых радзім.

Как построить дом в упрощённом порядке

Летом 2022 года был подписан Указ №202 «Об упрощённом порядке возведения и реконструкции объектов строительства». Согласно ему, построить дом теперь можно без получения множества документов и прохождения процедур согласования. С помощью специалистов сайта samsebeyurist.by мы составили алгоритм действий для гражданина, желающего построить дом по «упрощёнке».

О валежниках, вырубках и проблемах леса

В феврале «Кур’ер» опубликовал «народную новость», в которой читатель возмущался, что в лесу за деревней Дальние Бондари много поваленных деревьев. Роман Ожигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза, рассказал, что происходит с лесами и в чём реальная проблема.

«Бабушка, я люблю тебя». О самых добрых, заботливых и понимающих

В канун Международного женского дня «Кур’ер» на сайте kurjer.info предложил читателям написать о своих бабушках. Из пришедших в редакцию писем мы выбрали три и поздравили их героинь с праздником. Однако все истории о бабушках от наших читателей оказались такими тёплыми, добрыми и проникновенными, что мы решили опубликовать их на страницах печатного «Кур’ера».

«Родители считают, что проблемы нет. А зря…»

Самоповреждение, суицидальное поведение, нарушение пищевого поведения, безрассудство. Слуцкий психолог Марина Чижик делится своими наблюдениями, разбирает признаки опасного психологического поведения подростков и даёт советы родителям.

«Для такого человека мало одной жизни»

19 марта исполняется 99 лет со дня рождения Владимира Садина — знаменитого слуцкого художника, педагога и путешественника. Владимир Степанович выпустил в жизнь целую плеяду «китов» белорусского (и не только) современного искусства. О Садине как о творце и учителе написано очень много. В этот раз его дочь Татьяна Гресская рассказала «Кур’еру», каким он был отцом и семьянином.