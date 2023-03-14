Количество жалоб на все интернет-магазины выросло почти в 19 раз — с 47 жалоб в 2021 году до 871 в 2022-м. За прошлый год из них около 60% касались платного возврата товаров на Wildberries.

Такую статистику привёл представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли на пресс-конференции, пишет Office Life.

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В Беларуси в 2022 году 45% жалоб потребителей на качество товаров или оказание услуг пришлось на сферу торговли. На втором месте — организации ЖКХ (24%), на третьем — те, кто оказывает платные услуги (13%).