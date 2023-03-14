В Москве 14 марта владельцы пунктов выдачи Wildberries штурмовали офис компании, сообщает сайт moskvichmag.ru. Причина — штрафы за брак и утерю товаров.

Трансляцию «штурма» вёл в YouTube канал «Рупор Москвы».

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Представители пунктов выдачи заявляют, что с них удерживают 20% стоимости бракованных товаров без видеодоказательств и права оспорить. Кроме того, если в посылке оказывается не тот заказ, владельцам пунктов выдачи приходится возмещать уже всю его стоимость. Причём это может касаться того самого брака, за который компания уже удержала 20%, то есть компенсация превышает цену самого товара. Эти правила в Wildberries ввели в самом начале марта.

В Telegram появился чат «Mega Бунт» — там указано, что люди выступают против «100% списания брака» из зарплаты. На момент публикации там 8 859 участников. Один из них, собственник пункта выдачи, «похвастался» своим балансом из-за штрафов: –577,2 млн рублей.

Telegram-канал Shot сообщает, что завтра, 15 марта, владельцы пунктов выдачи планируют забастовку. Руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с митингующими после приезда полиции.