Очередной аукцион по продаже консервно-фабрикатного цеха бывшего консервного завода пройдёт 29 марта. Начальная цена лота — 573 000 рублей.

Это не первый аукцион. 21 ноября 2022 года лот предлагали за 2 865 000 рублей. То есть за четыре месяца здание подешевело в 5 раз.

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Описание имущества: изолированное помещение с инв. № 640/D-83529 (наименование — консервно-фабрикатный цех) общей площадью 2 824,2 кв.м, расположенное по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 116-2.

В этот цех входит здание бывшего коммерческого училища, которое имеет статус историко-культурной ценности. В 2022 году ему исполнилось 110 лет.

При приобретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство. А ещё в итоге сделать реставрацию объекта по проекту, которые ещё надо утвердить.

КОНТЕКСТ. В 2020 году «Кур’ер» рассказывал, что реконструкцию здания коммерческого училища предусматривали в будущем проекте общегородского центра. И собирались это сделать максимально близко к первоначальному виду исторического здания. Тогда поступали предложения создать что-либо с образовательной направленностью или исторический музей.

Напомним, что среди немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников здание бывшего коммерческого училища имеет сложную и даже запутанную историю: