Шифер, гвозди и бензин. В Слуцке создали резерв материалов на случай местных ЧС

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Въезд на склад хранения нефтепродуктов №4 «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Фото: mchs.gov.by

Cлуцкий райисполком принял решение о создании местного резерва материальных ресурсов для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций. А также он определил объёмы материалов и места их хранения.

Пиломатериалы

  • 1 м2 — Слуцкое ЖКХ;
  • 12 м2 — Слуцкое предприятие мелиоративных систем (с их согласия);
  • 6 м2 — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).

Рубероид

  • 1000 м2 — Слуцкое ЖКХ.

Шифер

  • 500 листов — Слуцкое ЖКХ;
  • 1000 листов — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).

Гвозди

  • 0,15 тонны — Слуцкое ЖКХ.

Бензин А-92

  • 5 тонн — склад хранения нефтепродуктов №4 «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).

Дизельное топливо

  • 10 тонн — «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).

Восполнение местного резерва материальных ресурсов для ликвидации
ЧС осуществляется по решению Слуцкого райисполкома и производится «за счёт средств фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами и (или) за счёт средств организаций, в интересах которых он использован», говорится в решении.

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