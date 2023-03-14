Cлуцкий райисполком принял решение о создании местного резерва материальных ресурсов для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций. А также он определил объёмы материалов и места их хранения.

Пиломатериалы

1 м 2 — Слуцкое ЖКХ;

— Слуцкое ЖКХ; 12 м 2 — Слуцкое предприятие мелиоративных систем (с их согласия);

— Слуцкое предприятие мелиоративных систем (с их согласия); 6 м2 — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).

Рубероид

1000 м2 — Слуцкое ЖКХ.

Шифер

500 листов — Слуцкое ЖКХ;

1000 листов — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).

Гвозди

0,15 тонны — Слуцкое ЖКХ.

Бензин А-92

5 тонн — склад хранения нефтепродуктов №4 «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).

Дизельное топливо

10 тонн — «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).

Восполнение местного резерва материальных ресурсов для ликвидации

ЧС осуществляется по решению Слуцкого райисполкома и производится «за счёт средств фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами и (или) за счёт средств организаций, в интересах которых он использован», говорится в решении.

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