Cлуцкий райисполком принял решение о создании местного резерва материальных ресурсов для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций. А также он определил объёмы материалов и места их хранения.
Пиломатериалы
- 1 м2 — Слуцкое ЖКХ;
- 12 м2 — Слуцкое предприятие мелиоративных систем (с их согласия);
- 6 м2 — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).
Рубероид
- 1000 м2 — Слуцкое ЖКХ.
Шифер
- 500 листов — Слуцкое ЖКХ;
- 1000 листов — Слуцкий сыродельный комбинат (с их согласия).
Гвозди
- 0,15 тонны — Слуцкое ЖКХ.
Бензин А-92
- 5 тонн — склад хранения нефтепродуктов №4 «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).
Дизельное топливо
- 10 тонн — «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (с их согласия).
Восполнение местного резерва материальных ресурсов для ликвидации
ЧС осуществляется по решению Слуцкого райисполкома и производится «за счёт средств фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами и (или) за счёт средств организаций, в интересах которых он использован», говорится в решении.
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