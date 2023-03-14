На 32-летнего жителя Слуцка завели уголовное дело за оскорбление представителя власти в интернете. Обвиняемый написал негативный комментарий на публичной странице в социальной сети. Уже прошло заседание суда, на котором случчанину назначили наказание.

Прокуратура Слуцкого района поддержала государственное обвинение. В суде говорилось, что в сентябре 2021 года обвиняемый зашёл со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» в общедоступную неограниченному кругу лиц публичную страницу сообщества. Там он разместил комментарий, негативно оценивающий сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, оскорбив представителя власти «в связи с выполнением им служебных обязанностей».

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Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание — ограничение свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф в размере 100 базовых величин. Случчанин имеет на иждивении четверых малолетних детей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.