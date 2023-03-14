Например, продавцы предлагают расширенную гарантию при покупке техники или делают покупку такой гарантии условием действия акционной цены на товар, пишет Office Life.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ, на пресс-конференции рассказала, что такое навязывание — «прямое нарушение законодательства о защите прав потребителей, это навязывание дополнительных платных услуг».

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Ещё один пример навязывания платных услуг — ситуация с российским маркетплейсом Wildberries. Несмотря на белорусское законодательство, интернет-магазин сделал платным возврат товаров, которые не подошли покупателю по размеру.