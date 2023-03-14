Уже 10 лет в Слуцке работает группа Ал-Анон — это сообщество, где родные и близкие алкоголиков помогают друг другу. Не так давно появилась ещё одна группа — Алатин — это ответвление Ал-Анона, созданное для помощи подросткам.

Эти группы, как и Анонимные Алкоголики, работают по программе 12-ти шагов.

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Почему близким алкоголиков нужна помощь

Алкоголизм — семейная болезнь. Те, кто долгое (или даже непродолжительное) время находится рядом с зависимым, тоже страдают. Их жизнь завязана на алкоголике, они пытаются его контролировать, исправлять, вынуждены подстраиваться под него, решают его проблемы и забывают о себе, своих потребностях. Это разрушает жизнь человека. Чтобы помочь ему выбраться из тяжёлого состояния и начать жить полноценно, и существуют группы Ал-Анон и Алатин.

Что происходит в группе

Группа Ал-Анон организована по принципу взаимопомощи. Пришедшим сюда помогают члены группы, которые тоже столкнулись с алкоголизмом у самых близких людей, а потом начали работать по программе. В сообществе близкие алкоголиков могут послушать истории таких же людей, как они сами, поделиться своими переживаниями, перенять опыт решения проблем.

Что даёт группа

Как рассказала «Кур’еру» член слуцкого сообщества Ал-Анон, после того, как она прошла программу, атмосфера в её семье стала комфортной, прекратились ссоры и скандалы, она перестала срывать злость на детях, и отношения с ними нормализовались. Семью, которая разрушалась, удалось сохранить, и поведение супруга тоже изменилось к лучшему. Теперь, если возникают проблемы, она может попросить помощи у людей, которые сталкивались с такими же ситуациями.

Как проходят собрания

Собрания всегда проходят по одному и тому же плану. Сначала вступление: прочитывание 12-ти шагов и 12-ти традиций программы. Потом обсуждается тема собрания (например, «Как справиться с эмоциями»). После кто-то может поделиться своей проблемой, а остальные рассказывают о своём опыте в аналогичных ситуациях. В конце — чай и неформальное общение.

Почему не стоит бояться ходить в Ал-Анон

Ал-Анон — это официально зарегистрированное республиканское общественное объединение. Это не религиозное сообщество, туда могут ходить люди любого вероисповедания или атеисты. Участие бесплатное, есть только добровольные пожертвования. Если вы пришли на собрание и вам не понравилось, можно уйти в любой момент. Посетителей нигде не записывают и не учитывают, не нужно называть свою фамилию и не обязательно называть настоящее имя. Сказанное в группе никому не разглашается.

Что такое Алатин

Алатин — это тот же Ал-Анон, только для подростков. Собрания здесь проходят вместе с наставниками — взрослыми членами Ал-Анона. Для того чтобы прийти, не нужно разрешение родителей. Участие анонимное и бесплатное.

Где и во сколько проходят собрания