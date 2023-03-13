Как сообщили «Кур’еру» в Слуцком РОСК, происшествие имело место в полночь 5 на 6 марта (с воскресенья на понедельник). Возле дома №1 на улице Пионерской грабитель напал на 29-летнюю случчанку.

Молодой человек, угрожая ножом, потребовал у девушки деньги. Она сказала, что у неё ничего нет. Он продолжал угрожать, тогда она сказала, что беременна. Нападавший ушёл. Случчанка вызвала милицию, сотрудники которой задержали 19-летнего копылянина. Он признался в содеянном и сказал, что хотел раздобыть деньги на билет домой. Возбуждено уголовное дело.