Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 марта. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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