Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 марта. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от алина 👋🏽 (@rrdis)

 

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Публикация от полина леоненко (@poli_leonenko_0810)

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Публикация от ГУРБО БОГДАНА (@bogdana_gurbo_)

 

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Публикация от Виктория Манжосова (@viktoriya_manzhosova)

 

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Публикация от Веста /PROКОНТЕНТ/ Беларусь (@vestadeorendlg)

 

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Публикация от Анастасия (@tsagoiko_a)

 

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Публикация от Герасимов Алексей (@alexi_gerasimys)

 

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Публикация от Ольга Кирашева (@olgakirasheva)

 

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Публикация от MaryS (@maryza____)

 

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Публикация от Рецепты/Эстетика (@a.daryarecept)