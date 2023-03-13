Увидеть и сохранить Слуцк, которого не стало. Где можно купить уникальные исторические реконструкции (акция!)

Историческая реконструкция центра Слуцка конца XIX века, которую создал «Кур’ер», оказалась настолько хороша, что её использовали в качестве фоновой заставки во время торжественного мероприятия по факту вступления Слуцка в статус «Культурная сталіца Беларусі – 2023».

К слову говоря, многие учреждения Случчины также использовали наши работы для оформления стендов, сайтов, стенгазет и прочих наглядных пособий.

На протяжении нескольких лет сотрудники «Кур’ера» работали над реконструкциями видов Слуцка конца XIX века. За несколько лет таковых было создано около десяти. Это виды на Тройчанский монастырь, Слуцкую гимназию, почтовую станцию, рыночную площадь, коммерческое училище.

Исторические реконструкции Слуцка, «Інфа-Кур’ер». Авторы: Сергей Богдашич, Игорь Титковский, компьютерный дизайн: Евгений Матюшин

У случчан и гостей нашего города есть возможность распечатать наши реконструкции на цветной фотобумаге формата А4 у нас в редакции.

Причём по акции, которая продлится весь март: вы платите только за бумагу — 3,50 руб. за 1 лист.

Наш адрес: г.Слуцк, ул.Ленина, 128. Время работы: с 8 до 17 часов в будние дни. Перерыв на обед: с 13 до 14 часов.

Такие фото станут прекрасным украшением вашего интерьера.