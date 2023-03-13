Неделю назад в «Кур’ер» написали жители Заградья и прислали видео и фото, как им приходится добираться до кладбища. В выходные жители деревни сообщили, что начался ремонт дороги. На днях новое сообщение о дорогах поступило из деревни Горки.

К нам в Instagram неделю назад написала Анастасия и прислала видео, как она пыталась дойти до сельского кладбища. «Вот так выглядит дорога из деревни Заградье на кладбище. По этой дороге ездит транспорт колхоза. Если, не дай Бог, придётся кого-то хоронить? Как туда добраться? Я сегодня еле шла пешком. И то не шла, а плыла в грязи».

В субботу из Заградья позвонила женщина из этой деревни и рассказала, что дорогу восстанавливают. «На неделе завезли машинами гравий, а всю пятницу работала техника, — разравнивали. — рассказала она. — Осталось только укатать, чтобы было плотнее», — рассказала женщина и прислала фото, как выглядит сейчас дорога.

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Что в других местах

Из Поповцев и Михеек, о чём мы также писали, сведений о ремонте дорог пока не поступало.

Новое сообщение пришло от Сергея Александровича Хилькевича. Он сообщил, что в деревне Горки дорога тоже в плачевном состоянии и прислал фото. «Мои родители проживают в д.Горки, ул.Майская. Доехать до них, а, вернее, добраться просто не возможно! На наши обращения слышим обещания, а проблема не решается. Дорога каждый год размывается. Родители — пенсионеры, а из-за такой дороги доедет ли до них «скорая?», — обеспокоен мужчина.

Справочно: Первоначально заявку о ремонте улиц необходимо подавать в службу 115.бел

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