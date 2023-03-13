«Всё везде и сразу», «На Западном фронте без перемен», «Навальный»… Кто и за что получил «Оскары» (коротко)

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Фото: aframe.oscars.org

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В целом этот фильм стал триумфатором – семь «Оскаров».

Об этом сообщается на сайте премии.

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«Всё везде и сразу»

  • лучший фильм;
  • лучшая режиссура (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт);
  • лучший оригинальный сценарий;
  • за лучшие женскую и мужскую роль второго плана — Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан;
  • лучший монтаж (Пол Роджерс);
  • лучшая актриса (Мишель Йео).

«Кит»

  • лучший актёр — Брендан Фрейзер (фильм режиссёра Даррена Аронофски).

«На Западном фронте без перемен»

  • лучший иностранный фильм (режиссёр Эдвард Бергер);
  • лучшая операторская работа (Джеймс Френд);
  • лучший оригинальный саундтрек (Фолькер Бертельман).

«Говорят женщины»

  • лучший адаптированный сценарий» (Сара Полли)

«Навальный»

На церемонии присутствовали жена Навального Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

  • лучший полнометражный анимационный фильм.

«Заклинатели слонов»

  • лучший документальный короткометражный фильм (Картика Гонсалвес и Гутит Монги, Индия).

«RRR: Рядом ревёт революция» (индийский фильм)

  • лучшая песня (Naatu Naatu, М. М. Киравани, Chandrabos).

«Аватар: Путь воды»

  • лучшие визуальные эффекты (режиссёр Джеймс Кэмерон)

«Топ Ган: Мэверик»

  • лучший звук (режиссёр Джозеф Косински)

«Чёрная Пантера: Ваканда навеки»

  • лучший дизайн костюмов.

Справка

  • «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, «Элвис» База Лурмана, «Банши Инишерина» Мартин Макдоны, «Тар» Тодда Филда и «Фабельманы» Стивен Спилберга остались без наград.
  • «Всё везде и сразу» был лидером по числу номинаций на «Оскар» — фильм претендовал на награды Киноакадемии в 11 категориях. У «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» было по девять номинаций, у «Элвиса» — восемь, у «Фабельманов» — семь.

 