В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В целом этот фильм стал триумфатором – семь «Оскаров».

Об этом сообщается на сайте премии.

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«Всё везде и сразу»

лучший фильм;

лучшая режиссура (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт);

лучший оригинальный сценарий;

за лучшие женскую и мужскую роль второго плана — Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан;

лучший монтаж (Пол Роджерс);

лучшая актриса (Мишель Йео).

«Кит»

лучший актёр — Брендан Фрейзер (фильм режиссёра Даррена Аронофски).

«На Западном фронте без перемен»

лучший иностранный фильм (режиссёр Эдвард Бергер);

лучшая операторская работа (Джеймс Френд);

лучший оригинальный саундтрек (Фолькер Бертельман).

«Говорят женщины»

лучший адаптированный сценарий» (Сара Полли)

«Навальный»

лучший документальный фильм (режиссёр Дэниэл Роэр).

На церемонии присутствовали жена Навального Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

лучший полнометражный анимационный фильм.

«Заклинатели слонов»

лучший документальный короткометражный фильм (Картика Гонсалвес и Гутит Монги, Индия).

«RRR: Рядом ревёт революция» (индийский фильм)

лучшая песня (Naatu Naatu, М. М. Киравани, Chandrabos).

«Аватар: Путь воды»

лучшие визуальные эффекты (режиссёр Джеймс Кэмерон)

«Топ Ган: Мэверик»

лучший звук (режиссёр Джозеф Косински)

«Чёрная Пантера: Ваканда навеки»

лучший дизайн костюмов.

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