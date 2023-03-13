В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В целом этот фильм стал триумфатором – семь «Оскаров».
Об этом сообщается на сайте премии.
«Всё везде и сразу»
- лучший фильм;
- лучшая режиссура (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт);
- лучший оригинальный сценарий;
- за лучшие женскую и мужскую роль второго плана — Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан;
- лучший монтаж (Пол Роджерс);
- лучшая актриса (Мишель Йео).
«Кит»
- лучший актёр — Брендан Фрейзер (фильм режиссёра Даррена Аронофски).
«На Западном фронте без перемен»
- лучший иностранный фильм (режиссёр Эдвард Бергер);
- лучшая операторская работа (Джеймс Френд);
- лучший оригинальный саундтрек (Фолькер Бертельман).
«Говорят женщины»
- лучший адаптированный сценарий» (Сара Полли)
«Навальный»
- лучший документальный фильм (режиссёр Дэниэл Роэр).
На церемонии присутствовали жена Навального Юлия, дочь Дарья и сын Захар.
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
- лучший полнометражный анимационный фильм.
«Заклинатели слонов»
- лучший документальный короткометражный фильм (Картика Гонсалвес и Гутит Монги, Индия).
«RRR: Рядом ревёт революция» (индийский фильм)
- лучшая песня (Naatu Naatu, М. М. Киравани, Chandrabos).
«Аватар: Путь воды»
- лучшие визуальные эффекты (режиссёр Джеймс Кэмерон)
«Топ Ган: Мэверик»
- лучший звук (режиссёр Джозеф Косински)
«Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
- лучший дизайн костюмов.
Справка
- «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, «Элвис» База Лурмана, «Банши Инишерина» Мартин Макдоны, «Тар» Тодда Филда и «Фабельманы» Стивен Спилберга остались без наград.
- «Всё везде и сразу» был лидером по числу номинаций на «Оскар» — фильм претендовал на награды Киноакадемии в 11 категориях. У «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» было по девять номинаций, у «Элвиса» — восемь, у «Фабельманов» — семь.