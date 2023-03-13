В Слуцке разработали детальный план развития города на 2023 год. «Кур’ер» выбрал 10 самых интересных пунктов плана. Пока неизвестно, какие из них будут утверждены.

Как пояснил «Кур’еру» Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, они обнародуют план, когда его утвердят официально и будет подтверждено его финансирование. Всё связано с тем, что Слуцк получил статус культурной столицы Беларуси.

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1. Муралы

Нанесение муралов на здания:

ул. Социалистическая, 170, ул. 14 Партизан, 1, ул. Ленина, 193, 195, 132, 136А, 138 корпус 1 (во 2-м квартале);

ул. Солигорская, 6 и ул. Копыльская, 1 (в 3-м квартале).

2. Площадка для выгула собак

Устройство площадки для выгула собак на улице Чехова, между бывшим зданием Беларусбанка и 11-й школой (в 3-м квартале).

3. Заглубленные контейнерные площадки

Устройство заглубленных контейнерных площадок:

ул. Кононовича, 6, 8, ул. Монахова, 14 (во 2-м квартале);

ул. 14 Партизан, 1, 70 (в 3-м квартале).

4. Декоративные композиции (в 3-м квартале)

на входе в городской парк;

на входе в ГДК;

на входе в ЗАГС;

«Слуцкая бэра» на ул. Ленина, напротив дома №191, район остановки ГДК.

5. Остановки

Замена остановочных пунктов:

ул. Копыльская, мебельная фабрика (во 2-м квартале);

ул. Социалистическая, конечная остановка (в 3-м квартале).

6. Остров с мостиком и благоустройство пляжа (во 2-м квартале)

замена ограждения на площадках для пляжного волейбола, оборудование инвентарных помещений;

расширение зоны отдыха (ул. Социалистическая, пляж), продление пляжа с благоустройством островка и установкой мостика, лежаков;

прокладка водопровода.

7. Городской парк

устройство детской игровой площадки (в 3-м квартале);

оснащение скейт-парка дополнительными фигурами — завершение работ (во 2-м квартале).

8. Озеленение территории города

Создание природного парка вдоль реки Случь в районе строящегося микрорайона «Заречный» на площади 5 га (во 2-м квартале).

9. Уличные тренажёры

микрорайон «Сахарный», ул. Солигорская, 6, 8 (во 2-м квартале);

район СШ №13 (в 3-м квартале).

10. Устройство автостоянок

ул. Гагарина (район СШ №9), ул.Чехова (около жилого дома №5) (во 2-м квартале);

ул. Тутаринова, 13, 13А, ул. Социалистическая, 3 (в 3-м квартале).

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