Мошенники всё чаще выбирают Instagram для совершения своих противоправных действий. Распространённым видом мошенничества в Instagram являются фейковые магазины.

Схема обмана

Создаётся страница магазина, чаще одежды или техники. Профиль наполняется фотографиями, украденными из настоящих онлайн-каталогов, а товары предлагаются по цене в несколько раз ниже рынка или с огромными скидками. Для правдоподобности накручиваются подписчики и публикуются фейковые отзывы.

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Покупатель заказывает в таком «магазине» и оплачивает товар и либо не получает его, либо ему приходит товар, не соответствующий заявленному качеству. Любые последующие попытки связаться с продавцом чаще всего приводят к попаданию в бан.

Случай с жительницами Слуцка

Жертвами таких фейковых магазинов становятся и случчане. Так, Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК РБ по заявлению жительницы Слуцка в отношении неустановленного лица, которое посредством переписки в Instagram под предлогом продажи кресла обманом завладело денежными средствами в сумме более 200 рублей.

Также Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК РБ по заявлению жительницы Слуцка в отношении неустановленного лица, которое посредством переписки в Instagram под предлогом продажи мобильного телефона обманом завладело денежными средствами в сумме более 500 рублей.

Правила безопасности

Важно помнить, при покупке вещей через интернет перед приобретением товара рекомендуется найти и почитать отзывы о продавце.

Не стоит поддаваться на главные уловки мошенников – это значительно заниженная цена на якобы реализуемый товар и полная предоплата за товар. Будьте бдительны, только так вы сбережёте свои деньги.