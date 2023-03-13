Чем маленький город Петриков так удивил жителя Слуцка

Петриков — это небольшой городок в Гомельской области. Живёт здесь всего 10 000 человек. Во время командировки я провёл здесь 10 дней и увидел весьма привлекательные места.

Местная «Рублёвка»

Петриков поражает спокойной и тихой жизнью. Мало людей и машин. Время бежит размеренно.

Петриков известен тем, что «Беларуськалий» здесь построил горно-обогатительный комплекс. А вместе с ним возник район новостроек, в котором поселились работники предприятия. Местные между собой называют его «Рублёвка». В разговорах несколько раз слышал, что коренные жители не очень любят приезжих и обитателей новостроек, хотя достоверность таких высказываний сложно проверить.

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Нет торговых центров, зато есть рынок

В Петрикове основная жизненная активность проходит возле рынка. В одном месте находится автостанция, овощной и вещевой рынок, небольшие магазинчики.

Автостанция небольшая, уехать с неё можно в Солигорск, Минск, Гомель и другие населённые пункты. Но рейсы нечасты. Маршрутки нужно бронировать заранее, так как за день-два свободных мест уже может не быть. Связано это в том числе с командировочными, которые работают на Петриковском ГОКе.

Горожанину, привыкшему к торговым центрам, здесь будет неуютно, потому что в Петрикове их нет. На весь город только один большой продуктовый супермаркет. Вещевой рынок небольшой, часть ролетов закрыта. Деревянные павильоны выглядят мрачновато и несовременно.

Единственный зритель в кинотеатре

Чтобы скоротать время в командировке, пошёл в кино. Цены на билеты — 3,50 — 4 рубля.

Когда пришёл на сеанс в 15.00, оказалось, что я единственный зритель, поэтому мне предложили любой фильм на выбор. Было необычно, даже забавно. Остановился на фильме, который и был запланирован.

Памятники и достопримечательности

Посмотреть все достопримечательности в городе можно не спеша за один день. Хоть Петриков был основан в X веке, из старинных достопримечательностей остались две церкви: Свято-Николаевская и Вознесенская.

Недалеко от Вознесенской церкви расположена хата XIX века.

Городской парк очень уютный и ухоженный. В нём разместились амфитеатр, историко-краеведческий музей, смотровая площадка, памятники, детская площадка.

Детская площадка в городском парке вызывает восторг. Она сделана в виде большого яркого и разноцветного корабля, на котором всем детям хватает места, и они с удовольствием там резвятся.

Вокруг корабля выстроились разные скульптуры сказочных героев.

Ещё в парке есть памятник оборонного зодчества XVII века — остатки стен бастионного замка рода Ходкевичей. Напоминает об этом специальная мемориальная табличка.

Корабли и лодки

Заметно, что одним из основных развлечений в Петрикове является рыбалка. У берега очень много оставленных на зимовку лодок.

Живописные места для фотосессий.

Любимым местом для прогулок у меня стала набережная реки Припять. Здесь практически никого нет. Гулял по берегу в одиночку и рассматривал корабли возле судоремонтного завода. Удалось даже подойти к судам по замёрзшему льду затоки «Бычок».

Настоящие мастера

В один из дней случайно забрёл в местный дом ремёсел. Уже во дворе дома ясно, что здесь работают настоящие мастера. Буквально каждый метр территории занимают произведения искусства. Это впечатляет.

Для меня провели экскурсию, показали изделия, которые создаются руками местных мастеров. Больше всего понравились изделия из дерева.

Виды Петрикова

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