150 детей участвовали в «Танцующей весне» в Солигорске

«Танец есть жизнь. И так будет всегда», — с такими словами обратился к публике Олег Щербов, директор Солигорской детской школы искусств, после просмотра танцевальной программы «Танцующая весна».

В этом танцевальном шоу приняли участие 150 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Вся программа прошла под бурные аплодисменты. В ней были показаны 18 номеров разных стилей и направлений хореографического искусства: детские, эстрадные, народные, классические, стилизованные и современные танцы.

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Выступали воспитанники хореографического отделения, образцовый ансамбль танца «Зорны шлях», руководители И.С. Бондарь и Я.Б. Богомазова, а также кукольно-драматический театр «На ладони» под руководством А.В. Берёзко.

Закончился вечер просмотром хореографического спектакля «Петрушка» в постановке педагога И.С. Бондарь.

В связи с малой вместительностью зрительного зала концертная программа была показана дважды — 10 и 11 марта.

«В минувшем году наша школа на областном конкурсе выиграла главный приз – автобус», — под такие слова директора школы закончился радостный вечер.

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